Nelle ultime ore la compagine ‘orange’ ha raggiunto gli accordi per mettere a disposizione di mister Andrea Caverzan: il portiere Paolo Ventrice (classe ’99 dal Taggia), il difensore Maurizio Alberti (classe ’92 dal Ventimiglia), i centrocampisti Simone Allegro (classe ’90 dal Ventimiglia) e Simone Cambiaso (classe 2002 dalla Sanremese) e l’attaccante Matteo Galiera (classe ’95 dal Ventimiglia).

In vista dei primi allenamenti della stagione 2019/2020, l’Ospedaletti annuncia cinque nuovi innesti per la prima squadra che affronterà il prossimo campionato di Eccellenza.

