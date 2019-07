Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Il primo cittadino ha dato l’indirizzo al nuovo Cda di procedere con una selezione pubblica per individuare un direttore generale dalla comprovata esperienza manageriale e professionale.

“Sono convinto di aver operato una scelta di persone di qualità e di alto profilo professionale, che potranno ben operare per il rilancio del porto turistico”, commenta il sindaco Claudio Scajola.

Il sindaco di Imperia Claudio Scajola ha proceduto questa mattina alla nomina del nuovo Consiglio d’Amministrazione della GO Imperia.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Il sindaco Scajola commenta: “Persone di alto profilo per rilanciare il porto”