A Genova durante il lavoro di demolizione di Ponte Morandi sono stati trovati due pulcini di colombo sono stati trovati nel cassone della Pila 8 di Ponte Morandi, portato a terra la scorsa notte. Le ispezioni per verificare lo stato di conservazione del manufatto hanno portato alla scoperta. I due pulcini sono stati portati alla sede Enpa di Genova, a Campomorone.