La scorsa notte due caprioli, forse traditi dal buio, sono rimasti intrappolati in una rete di una porta di un campo di calcio a Genova. Alcuni ragazzi li hanno trovati attorcigliati nella rete. I vigili del fuoco hanno liberato i caprioli dalla rete del campo “Morgavi”. Non appena liberati, i caprioli si sono subito diretti nei boschi vicini.

