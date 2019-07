Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia si sta preparando in vista della stagione calcistica 2019-2020.

Sono stati decisi i componenti dell’organigramma dello staff della prima squadra, che giocherà in Prima Categoria durante la prossima stagione. Elementi di grande professionalità che collaboreranno per rendere unica ed interessante l’esperienza sportiva dei ragazzi. Tra i nuovi arrivati vi sono il direttore sportivo Salvatore Cascià e l’allenatore Manuele Fiore: insieme cercheranno di formare un gruppo unito, pronto ad affrontare ogni sfida che riserverà il prossimo campionato, ma soprattutto che si diverte quando gioca.

Ecco lo staff:

Direttore sportivo: Salvatore Cascià

Team manager: Mario Scerra

Dirigente: Maurizio Brogna

Dirigente: Simone Giovinazzo

Dirigente accompagnatore: Simone Gardani

Allenatore: Manuele Fiore

Secondo allenatore: Andrea Bevilacqua

Massaggiatore: Gaetano Piombo