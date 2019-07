Gran finale a tutto gusto, questa sera a Bordighera Un Mare di Sapori.

Ultimo appuntamento per tutti gli appassionati del buon gusto, questa sera mercoledì 24 luglio, nel salotto enogastronomico del Lungomare Argentina per “Bordighera Un Mare di Sapori”.

Un successo indiscutibile quello ottenuto in questa edizione dai grandi numeri , come testimonia la forte crescita di pubblico , registrata nelle sere precedenti. Un successo, sottolinea il Presidente Confcommercio di Bordighera Gianluca Berlusconi dietro il quale non c’è solo l’amore per la convivialità ma il desiderio di riscoprire insieme il nostro territorio e le sue tipicità.

I fusilloni di pesce spada melanzane e pomodorini,la Pizza fritta pomodoro e burrata, lo spiedino di gamberi, lostriche e champagne, brandacujun, la crema di ricotta ai fiori di arancio di Vallebona con bugie, lo steak di tonno grigliato, i calamari alla griglia, il polpo alla ligure, la buridda di seppie e bietoline, la parmigiana di pesce spada sono solo alcuni dei piatti golosi, che potranno essere degustati ancora stasera ,accomodandosi sulle grandi tavolate distribuite lungo tutto il percorso del lungomare a partire dal Ristorante Argentina sino al ristorante Agua.

I ristoratori faranno omaggio ai visitatori della rassegna del primo ricettario creato dagli chef “Mare di sapori” accompagnato da un curioso abecedario , disponibile presso le postazioni dei ristoranti.

Non solo cucina ma anche musica, questa sera:

I Mercenari

Taità

I Relatrio

I Glue’s Avenue

I Sound Pressure