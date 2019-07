Lunedì 29 luglio un evento sarà organizzato dall’AiMuSe, con il patrocinio del Comune di Badalucco, rivolto a famiglie interessate dal Mutismo Selettivo.

Essere genitori di “bambini silenziosi” non è semplice, soprattutto in una società come quella odierna in cui si pone sempre di più l’accento sulla performance comunicativa dei singoli. I genitori che vorranno partecipare troveranno uno spazio per condividere e confrontarsi sulle proprie esperienze, alla presenza della Dottoressa Ilaria Ambrosino, Psicologa Psicoterapeuta della rete AiMuSe.

Qui di seguito il link per iscriversi all’evento:

BADALUCCO (IM) – Incontro Genitori – Lunedì 29 Luglio 2019 Contenuto non disponibile

