Il presidente Giovanni Toti e la Giunta esprimono il cordoglio della Regione Liguria per la scomparsa di Gianni Bonelli e rivolgono le condoglianze ai familiari. “Con Gianni Bonelli se ne va un uomo che ha dedicato tutta la vita all’impegno politico, che ha seguito passo dopo passo la storia della sua città e della sua Regione, offrendo per lungo tempo competenza ed esperienza nelle alterne vicende che hanno segnato la storia di questo paese”.

