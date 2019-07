Ritorna il 2 – 3 – 4 agosto 2019 un appuntamento imperdibile del CTE delle Alpi Liguri gestito dalla Cooperativa di Comunità Brigì in collaborazione con la Pro Loco di Mendatica: il Grande Trekking delle Alpi Liguri! Una manifestazione importante per il panorama escursionistico delle Alpi Liguri, infatti questo trekking viene ripetuto ogni anno dal 2006, quando ai camminatori sono stati uniti due asinelli da soma – Pepe e Pinocchio, che ancora oggi partecipano – ma in realtà le prime edizioni risalgono addirittura agli anni ’80.

Ogni anno il primo week-end di agosto viene organizzata questa tre giorni all’insegna della montagna, della scoperta e del camminare lento. Quest’anno più che mai – anno del turismo lento – vogliamo diffondere la cultura della montagna dolce, aperta a tutti: persone allenate e non, appassionati di montagna, fotografia, flora e fauna locale e chi cerca solo la pace, neofiti ed esperti camminatori, giovani e non più così giovani!

L’itinerario proposto vuole portare gli escursionisti alla scoperta di scorci e paesaggi unici… sempre vista mare!!

DETTAGLI:

I^ TAPPA – VENERDI’ 2 AGOSTO 2019: S. COLLE DI NAVA – COLLE DEI SIGNORI

Ritrovo: ore 7:30 al Colle di Nava – trasferimento con pullman a Limone – salita con seggiovia a Baita 2000.

Itinerario: Colle della Perla – Colle della Boaria – Colle dei Signori

Dislivello: +200 metri

Distanza: 14 km

Pranzo: al sacco organizzato dall’Ass. Pro Loco Mendatica

Cena: Rifugio Don Barbera

Pernotto: tenda o Rifugio Don Barbera (obbligo di prenotazione per disponibilità limitata)

II^ TAPPA – SABATO 3 AGOSTO 2019: COLLE DEI SIGNORI – MONTE FRONTE’

Itinerario: Selle Vecchie – Monte Bertrand – Passo Tanarello – Monte Frontè

Dislivello: +500 metri

Distanza: 15km

Pranzo: al sacco organizzato dall’Ass. Pro Loco Mendatica

Cena: presso Rifugio La Terza

Pernotto: tenda o Rifugio La Terza (obbligo di prenotazione per disponibilità limitata)

III^ TAPPA – DOMENICA 4 AGOSTO 2019: MONTE FRONTE’ – MONESI

Itinerario: Discesa verso Monesi – trasporto a Colle di Nava

Pranzo: Ristorante La Vecchia Partenza

Rientro: trasferimento in pullman al Colle di Nava

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

ADULTI 200€ (195€ per i tesserati CTE stagione 2019)

RAGAZZI DAI 6 AI 13 ANNI 180€ (175€ per i tesserati CTE stagione 2019)

BAMBINI SOTTO I 6 ANNI GRATIS

PACCHETTO FAMIGLIA

3 – 4 persone: sconto 10% sul totale

PACCHETTO GRUPPO

5 persone o più: sconto 10% sul totale

N.B.: Per avere accesso agli sconti è necessario che il referente effettui la prenotazione e il pagamento per l’intero gruppo; questo per permettere all’organizzazione di sveltire la fase d’iscrizione.

La quota comprende: trasporto bagagli e supporto con mezzi dell’organizzazione, colazioni e pranzi al sacco a cura dell’Associazione Pro Loco di Mendatica, cena presso il Rifugio Don Barbera, cena presso il Rifugio La Terza, pranzo presso il Ristorante La Vecchia Partenza, pernottamenti in tenda, trasporti con pullman e seggiovia.

La quota NON comprende i pernotti in Rifugio:

Rifugio Don Barbera 13€

Rifugio La Terza 25€ (camere con 4 posti letto e bagno privato)

Eventuale colazione consumata in Rifugio sarà a carico del partecipante

Per info e prenotazioni:

0183 38.48.9

338 30.45.512

iat@mendatica.com

Puoi effettuare la prenotazione direttamente dal sito compilando l’apposito modulo:

https://trekkingalpiliguri.webnode.it/