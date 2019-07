Nell’agosto 2018 a Imperia due aspiranti automobilisti si erano presentati all’esame per la patente con una microcamera per filmare i test ed un auricolare per ricevere le risposte giuste dal loro “istruttore”. Gli esaminatori della Motorizzazione hanno smascherato un 50enne albanese ed un 27enne bengalese. La mente dell’operazione è un 33enne muratore, rinviato a giudizio. Chi voleva prendere la patente con il suo metodo doveva versargli una tariffa che poteva arrivare sino a 1000 euro, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

