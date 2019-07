Suor Letizia, storica insegnante delle elementari della Misericordia di Imperia che ha cresciuto almeno due generazioni di scolari di Porto Maurizio, è mancata a 97 anni alla “Casa Rossello” a Savona. Intelligente, colta, sempre sorridente, Suor Letizia viene ricordata in questo modo dai suoi tantissimi ex alunni, che oggi hanno tra i 50 ed i 70 anni, come riporta Giorgio Bracco su “Il Secolo XIX”.

