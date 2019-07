Quest’anno 300 cortometraggi giunti all’organizzazione, l’associazione W.A.A. Di Sanremo, divisi in due sezioni corti Italiani ed Internazionali, nella serata finale del 26 luglio verrano proiettati 8 cortometraggi 4 per sezione da cui ci saranno i vincitori dei premi finali realizzati dall’artista sanremese Fabio Meliffi.

“ è stata una selezione difficile, quest’anno tanti lavori e particolarità tanti aventi come tema il mare” racconta il dir. artistico il regista Simone Caridi “ mi ha stupito perchè nelle prime due sezioni avevamo una sezione apposita che però non riscontrò un buon successo e così l’abbiamo eliminata trasformandola nella formula attuale a due sezionicorti italiani ed Internazionali”

Durante la serata verrà allestito il classico schermo sulla sabbia e la spiaggia verrà trasformata in una vera e propria sala.

“ L’iniziativa piace molto è un modo diverso non solo di fruire il cinema, ma opere indipendenti e particolari come sono i cortometraggi. Piccoli capolavori difficili da reperire, spesso la gente rimane stupita perchè si ha l’idea che il cortometraggio sia associato all’amatorialità o basso budget ed in parte è vero, ma affianco ad questi c’è tutto un mondo di produzioni che si concentrano su questi film in miniatura, non dimentichiamo che c’è pure una sessione degli oscar dedicata”

I cortometraggi finalisti e che verranno proiettati saranno:

Sezione Italian Short Movie:

“Father ‘N’ Son”di Gionata Medeot, Prod. Ita, anno 2018

“E il naufragar m’è dolce in questo mare” di Maria Bulzachelli, Prod. Ita, anno 2018

“Mara dei Cormorani”di Gabriele Bròcani, Prod. Ita, anno 2018

“U Muschittieri”di Vito Palumbo, Prod Ita, Anno 2018

Sezione International Short Movie

“Resurection” di Sabine Crossen, Prod France, anno 2019

“Un Dia en el Parque” di Diego Porral, Prod. Spain, anno 2017

“The Boy bythe Sea” di Vasily Chuprina, Prod Netherlands. anno 2016

“The Program” di Michael Elliott Dennis, Prod. USA, anno 2018

Tra questi i vincitori scelti dalla giuria composta dalla produtrice Alessandra Pastore, dall Filmaker Bernadette Weber e dalla Costumista e Scenografa Alice Spigno facenti parte dell’associazione LAND Network partner dell’evento.

Serata finale venerdì 26 luglio a partire dalle 21.15 presso i Lido Idelmery via lungomare 102/b Arma di Taggia Ingresso gratuito.