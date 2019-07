Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Il Sindaco Biasi afferma: “Lunedì si terrà la dodicesima assemblea pubblica della mia Amministrazione, l’incontro è finalizzato al confronto diretto con la cittadinanza ed alla trasparenza amministrativa. L’argomento dell’Assemblea sarà il bando per la realizzazione degli alloggi popolari da parte di A.R.T.E. a Vallecrosia alta, per questo abbiamo deciso di svolgere l’incontro presso il centro storico. L’argomento trattato sta particolarmente a cuore alla mia amministrazione, le politiche sociali sono una nostra priorità. Invito la popolazione a partecipare.”

Il Presidente di A.R.T.E. ed i dirigenti spiegheranno il bando che porterà all’acquisizione di immobili per la realizzazione di otto alloggi popolari.

Oggi, lunedì 22 luglio alle ore 18 presso la Sala Polivalente di Vallecrosia Alta il Sindaco Biasi ha indetto un’assemblea pubblica sul tema “Presentazione del bando pubblico Acquisizione Immobili per A.R.T.E. e successiva assegnazione”

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Il Presidente di A.R.T.E. ed i dirigenti spiegheranno il bando che porterà all’acquisizione di immobili per la realizzazione di otto alloggi popolari