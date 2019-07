A Sanremo i gabbiani rappresentano sempre più un problema serio perché oltre a spargere guano corrosivo, aggrediscono le persone, i bimbi ed i cani. Con la raccolta dei rifiuti porta a porta i resti alimentari buttati nei sacchi dell’indifferenziata attirano i gabbiani, mentre baristi e ristoratori devono tenerli costantemente lontani dai tavoli dei dehors. L’Ufficio Igiene urbana non ha armi efficaci. I gabbiani sono una specie tutelata e non è possibile contenerla a livello numerico, come scrive Giorgio Giordano su “Il Secolo XIX”.

