Venerdì 26 luglio con il raduno al campo “Ozenda”, inizierà ufficialmente la stagione 2019/2020 dell’Ospedaletti. La prima, storica, in Eccellenza. In vista dei primi giorni di lavoro sul campo, la società ha ufficializzato diverse conferme dallo scorso anno: il portiere Matteo Frenna, i difensori Elia Ambesi e Alessio Negro, il terzino Roberto Fici e gli attaccanti Fabio Sturaro e Josè Espinal. I calciatori confermati saranno a disposizione di mister Andrea Caverzan a partire dal raduno di venerdì.

