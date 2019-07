Siamo rimasti sconcertati da ciò che è successo ieri sera durante la rappresentazione teatrale de La Traviata, con l’orchestra e i cantanti che alla fine del primo atto hanno abbandonato lo spettacolo a causa del mancato pagamento.È gravissimo che il lavoro non venga pagato ed è ancora più grave che il comune abbia patrocinato un evento senza avere garanzie sufficienti dall’organizzazione. Ha ragione il Sindaco quando dice che la città è parte lesa, per questo gli chiediamo un maggiore controllo e una maggiore scrupolosità quando si decide di patrocinare un evento. Secondo la nostra opinione è necessaria una ridistribuzione delle deleghe e l’accorpamento degli assessorati di Cultura, Turismo e Manifestazioni, per avere una gestione più efficiente di questi argomenti collegati tra loro e vitali per Bordighera.

Partito Democratico di Bordighera

Correlati