A Bordighera un ristoratore, Romolo Giordano, e una barista, Laura Miscioscia offrono una birra in regalo a chi consegnerà almeno un bicchiere colmo di mozziconi di sigarette raccolti sulla spiaggia o per strada. “Ho trovato questa iniziativa su un blog della Catalunia e l’idea mi è piaciuta. Ho deciso di rilanciarla qui. I bambini che raccoglieranno i mozziconi, riceveranno una bibita analcolica in omaggio” spiega Giordano. “Viste le condizioni in cui sono ridotte le spiagge, anche noi abbiamo voluto unirci” sottolinea la Miscioscia.

Correlati