Ancora un complicato intervento per gli uomini del reparto volo del nucleo elicotteri dei vigili del fuoco di Genova.

Nel primo pomeriggio è scattato l’allarme per un incidente alpinistico nella zona del Bric della Pianarella nel comune di Finale Ligure.

Due arrampicatori di circa 30 anni, un uomo ed una donna, erano impegnati nell’ascensione di una via sul settore sinistro del Bric. La donna, per cause in via d’accertamento è caduta per alcuni metri, rimanendo comunque vincolata alle corde di progressione. A causa del l’urto con le rocce la ragazza, che ha riportato diversi traumi, non era più in grado di proseguire nell’arrampicata ed è rimasta bloccata assieme al compagno ad un altezza di circa 70 metri.

Sul posto è giunto immediatamente Drago, dal quale si sono calati gli elisoccorritori dei vigili del fuoco: appena raggiunta la ragazza, si sono occupati della messa in sicurezza della coppia e di una prima stabilizzazione dell’infortunata. Nel frattempo Drago ha recuperato e trasportato sul posto anche la squadra vvf del distaccamento di Finale Ligure, necessaria al completamento dell’intervento.

Le operazioni di recupero, sono andate avanti per circa un ora e si sono concluse con il recupero ed il trasporto della ragazza, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

