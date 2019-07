Vallecrosia ore 6. La segnalazione della minoranza ha avuto un riscontro positivo: una ruspa è entrata in azione alla foce del torrente Verbone. La minoranza ringrazia il sindaco per essere intervenuto dopo la nostra segnalazione. Questa mattina l’intervento della ruspa ha dimostrato che la segnalazione dei consiglieri di minoranza non era una polemica ma un’azione da fare con urgenza.

Ringraziamo il sindaco e tutta la maggioranza di essersi adoperati, dopo nostra comunicazione, con tempestività per porre rimedio a questo stato di abbandono della foce del Verbone per dare immagine e lustro alle nostre spiagge e al nostro lungomare per il bene della comunità.

Ci fa piacere concludono i consiglieri Perri Quesada Paolino Scarinci che il sindaco stia iniziando a capire che le nostre sono segnalazioni propositive e costruttive per il bene della città e non per cercare visibilità o fare polemica intervenendo .

L’esempio è quello di questa mattina ore 6 la ruspa sulla spiaggia. Continuate così ….ascoltateci !

Perri, Quesada, Paolino e Scarinci

Consiglieri comunali a Vallecrosia