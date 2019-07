Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Il Tribunale del Riesame ha revocato la misura cautelare nei confronti di Domenico Vinti, 46enne sanremese che a inizio mese era stato arrestato nell’ambito di un’indagine della Procura di Trento e dei Carabinieri sul favoreggiamento della prostituzione in relazione ad alcune case d’appuntamento dove lavoravano ragazze cinesi. La revoca degli arresti domiciliari consente all’indagato di sposarsi. Un matrimonio che Vinti aveva programmato da mesi, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)