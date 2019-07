Con il primo allenamento che si è tenuto ieri pomeriggio allo stadio Comunale, è partita ufficialmente la nuova stagione della Sanremese Calcio. Agli ordini di mister Nicola Ascoli e del suo staff, la squadra ha svolto una seduta leggera, per prendere confidenza con il manto erboso dell’impianto matuziano. Tutti presenti, riconfermati e nuovi acquisti, ad eccezione di Fenati, febbricitante, e del giovane Calderone.

Da oggi però si fa sul serio: i biancoazzurri saranno impegnati in una serie di test atletici per stabilire lo stato di forma e per preparare al meglio il lavoro vero e proprio della settimana prossima, quando i calciatori si sottoporranno ad una serie di doppie sedute per mettere birra nelle gambe in vista del primo appuntamento importante, l’esordio in Coppa Italia TIM fissato per domenica 4 agosto. A tal proposito lunedì pomeriggio, alle ore 15, verrà effettuato il sorteggio presso la sede della Lega di serie A, in via Rosellini a Milano, e si conoscerà la compagine che dovrà incrociare i tacchetti con i nostri beniamini. La prima uscita stagionale della Sanremese sarà un’amichevole che si disputerà al Comunale venerdì prossimo 26 luglio, con inizio alle ore 21. Avversario il club corso dell’Ajaccio.

Domani sera, domenica 21 luglio, invece, nella suggestiva cornice del Bay Club di Sanremo, con inizio alle ore 20, si terrà un Summer Party per celebrare l’inizio della nuova stagione. Alla serata parteciperanno i calciatori, lo staff tecnico e i dirigenti biancoazzurri. La tifoseria e tutti quelli che hanno a cuore la Sanremese sono invitati a partecipare.