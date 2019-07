Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Viaggio alla scoperta della musica e delle emozioni accompagnati dal dolce suono dell’arpa Le successive manifestazioni della rassegna: 27 luglio, ore 18, M. Mariotti e G. Campodonico, Alwin Berger, il giardiniere degli Hanbury. Un uomo da conoscere; 3 agosto, ore 18, Donatella Alfonso, Uccidete Guido Rossa. Vita e morte dell’uomo che si oppose alle BR e cambiò il futuro dell’Italia; 10 agosto, ore 18, Enzo Barnabà Il Passo della Morte. Storie e immagini di passaggio lungi la frontiera tra Italia e Francia, con intermezzo musicale della violinista Brigitte Autret. Gli incontri, aperti a tutti, si tengono presso la sede di via della Pace a Grimaldi Superiore.

ore 18 Claudia Lorenzi Emozioni e non solo

“L’arcobaleno è un poveraccio. Ha solo sette colori. Il cuore umano ne ha molti di più”. Il parroco di Grimaldi propone una sorta di manuale per procedere, in questi tempi difficili, all’interno dei sentimenti quotidiani, naturalmente orientati dalla bussola evangelica.

NON SOLO SPIAGGIA 14 Sabato 20 luglio ore 17,15 don Diego Goso La mappa del cuore, giro dell’anima in 70 emozioni

