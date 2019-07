Questa sera, venerdi 19 luglio, ai Jardin de la Paix a St Jean Cap Ferrat ci sarà il grande appuntamento in compagnia dei grandi DJ Ninja Tune che ogni anno vengono ad animare la vinyl party del festival Crossover.

Vinyl party perché tutti i dj si esibiscono mixando esclusivamente dischi 45 giri. Un ritorno alle origini dell’arte di fare il dj in compagnia di alcuni che, nel corso degli anni, hanno fatto la storia di questo mestiere.

Quest’anno protagonista della serata sarà Dj Food (alias strictly Kev) che fin dalla metà degli anni ’80 autoproduce mix propri o remix di altre canzoni diventando celebre grazie all’etichetta Africa Bambataa e, successivamente, con l’etichetta Ninja Tune, sotto il nome di Dj Food.

A fargli da spalla durante la serata si alterneranno Dj Woody, Peter Isaac, Selecter the punisher quest’ultimo famoso in Francia per la promozione e il mixagio della musica Funk. Dj Woody viene dalla Gran Bretagna ed é stato il primo dj europeo a vincere il campionato del mondo di Scrathc a San Francisco. Per finire Peter Isaac é un dj francese che nel corso degli anni ha saputo farsi notare sulla scena dei club francesi grazie al suo miscuglio di suoni funk, hip hop e afrobeat.

La serata avrà inizio alle 16 per terminare all’una di notte.

Per info e biglietti consultare il sito internet www.festival-crossover.com o sulla pagina facebook crossover summer

