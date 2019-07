Oggi pomeriggio allo stadio Comunale di Sanremo sono iniziati gli allenamenti della Sanremese, affidata alla guida tecnica di Nicola Ascoli nella stagione 2019-2020 in serie D. Ecco i nomi dei 24 calciatori selezionati per il raduno e per la prima parte della preparazione estiva.

Portieri:

Simone Caruso (1999), Andrea Morelli (1999), Michele Brizio (2001), Marco Dodaro (2002)

Difensori:

Andrea Rizzo (2001), Klajdi Pici (2001), Alessandro Manes, Alex Gagliardini, Simone Bregliano, Michele Scarella (2001), Andrea Cortese (2001), Thomas Buccino (2002)

Centrocampisti:

Max Taddei, Marco Spinosa, Andrea Demontis, Giovanni Fenati, Gaetano Bellanca (2000), Niccolò Martini (2001)

Attaccanti:

Matteo Colombi, Domenico Vitiello, Filippo Scalzi, Loreto Lo Bosco, Paolo Calderone (2001), Francesco Pellicanò (2002)

Le immagini sono della Sanremese Calcio