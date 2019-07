Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

E’ un marittimo filippino di 51 anni, che lascia moglie e figli, l’uomo morto in porto a Savona sulla nave Ilektra, ormeggiata agli Alti fondali. Era impegnato nella tinteggiatura del tetto di una stiva appena svuotata. L’asse di legno su cui si trovava era tenuta da due corde e una delle due si è spezzata facendolo precipitare nel vuoto. L’operaio non indossava cinture o imbraghi di sicurezza.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

E’ un marittimo filippino di 51 anni, che lascia moglie e figli, l’uomo morto in porto a Savona sulla nave Ilektra