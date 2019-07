Si separano consensualmente le strade dell’Ospedaletti e dei membri del direttivo Roberto Borgese e Antonio Amante.

La società ‘orange’ tiene e ringraziare i due dirigenti per l’ottimo lavoro svolto negli ultimi due anni, stagioni molto importanti per la crescita dal club che ha anche festeggiato la prima storica promozione in Eccellenza. Dal settore giovanile alla prima squadra la società ha fatto importanti passi avanti arrivando al prestigioso riconoscimento della massima categoria regionale.

Da parte dell’Ospedaletti i sentiti auguri a Roberto Borgese e Antonio Amante per il futuro della loro carriera nel mondo del calcio.

