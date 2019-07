Il caso mediatico di questi giorni che vede coinvolte l’amministrazione comunale di Ventimiglia e quella regionale sulle aree del progetto dell’imprenditore olandese Robert Thielen ( la collina sopra il porto e l’hotel Lido nelle immediate vicinanze, 100 milioni di euro l’investimento)

Ha oggi vissuto una conferenza stampa dove sono stati chiariti i dubbi emersi negli ultimi giorni. Nei video troverete le dichiarazioni del sindaco Gaetano Scullino dell’Assessore all’urbanistica Marco Scajola e sopratutto del tecnico regionale Pier Paolo Toniolo il cui parere espresso via mail il 5 aprile scorso e la successiva delibera del consiglio comunale del 9 Aprile scorso( ultimo dell’amministrazione Ioculano) hanno creato le discussioni mediatiche attuali.

In sintesi l’Amministrazione Ioculano portó in consiglio la pratica chiedendo di seguire la strada dell’accordo di programma ,cosa che era stata sconsigliata tramite mail tra uffici dalla regione che non intravede nell’operazione l’interesse pubblico.

La pratica passò ma come ribadito oggi non è ancora stato presentato alcun documento ufficiale e l’amministrazione Scullino assieme alla Regione stanno lavorando per attivare la strada della variante urbanistica più semplice e rapida rispetto all’accordo di programma. L’assessore regionale Marco Scajola ha ribadito che la regione non ha bloccato nulla per quanto riguarda questo progetto.

Pierpaolo Toniolo