Serviranno quasi 2 milioni di euro per riparare l’acquedotto del Roia 1, tra la Capitaneria di Porto di Sanremo e Capo Verde, disattivato da settimane dopo le ripetute rotture. Per ora per garantire il servizio, in particolare nella parte a levante della provincia, è stato realizzato un bypass con il tubo del Roia 2 che arriva a Capo Verde e confluisce nel Roia 1, Questo asse idrico ha problemi a reggere la portata media di 900-1000 litri al secondo come accade in estate con la presenza dei turisti, come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.

