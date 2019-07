La Sanremese ha raggiunto un accordo con il Catania Calcio per assicurarsi le prestazioni sportive, in prestito fino al termine della stagione, del centrocampista Gaetano Bellanca.

Nato a Palermo il 13 febbraio del 2000, originario di Cianciana in provincia di Agrigento, Bellanca è cresciuto nella scuola calcio Athena Agrigento di Giovanni Sorce e successivamente è stato acquistato dal Catania. Nella stagione 2017/18 il club etneo lo ha girato in prestito prima al Lecco in serie D, dove il centrocampista ha collezionato 5 presenze, e poi da gennaio al Chieri, sempre in D, dove Bellanca è sceso in campo in 2 circostanze. Lo scorso anno il centrocampista ha giocato in prestito nel Francavilla 1927, squadra del girone F della serie D, totalizzando 20 presenze.

Bellanca, che nel corso degli ultimi anni è stato convocato più volte dalle Rappresentative Nazionali giovanili di categoria, è arrivato oggi in città per la firma del contratto, e domani sarà regolarmente a disposizione di mister Nicola Ascoli per l’inizio degli allenamenti.

