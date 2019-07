Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Ore 15.00 – Sala della Musica: atelier di costruzione di strumenti musicali per bambini dai 4 ai 10 anni.

Ore 19.30 – Piazza XX Settembre: apertivo con prodotti locali (e non solo)

Da venerdì 19 a domenica 21 luglio si terrà a Pigna in Val Nervia la seconda edizione della manifestazione culturale “La Musica Anima Pigna”: il festival prevede una conferenza interattiva sotto la suggestiva loggia medievale del borgo, un atelier destinato ai più piccoli e concerti nell’antichissima Piazza Castello.

