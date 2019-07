Ogni anno, la terza domenica del mese di luglio, a Cosio d’Arroscia Borgo del Benessere si tiene la Festa delle Erbe e della Lavanda.

Domenica 21 luglio, alle ore 12, partirà il percorso gastronomico per le vie del centro storico, lungo il quale si potranno gustare le numerose specialità della valle, a base di erbe aromatiche e piatti tipici della famosa Cucina Bianca.

Da non perdere, in particolare, le ricette della tradizione di Cosio come le rajore alle erbe, le turle e le caterinette alla lavanda. La giornata sarà animata da gruppi itineranti con musica popolare e balli. Lungo il percorso, mercatino con dimostrazione della lavorazione della pietra e della lavanda

Info: Comune di Cosio d’Arroscia – Tel. 0183 327803