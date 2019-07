Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Domani, giovedì 18 luglio alle 11.30 nella sede del Comune di Ventimiglia (Piazza della Libertà 3) si terrà una conferenza per fare il punto sul waterfront del porto di Ventimiglia. Alla conferenza parteciperanno l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola, il Sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino e il direttore del dipartimento regionale Pianificazione Territoriale Pierpaolo Tomiolo.

