Il progetto del cosiddetto Waterfront del porto di Ventimiglia rischia di subire ritardi per questioni burocratiche legate alla Regione. Infatti sembrerebbe che a Genova non siano del tutto convinti dell’interesse pubblico che il progetto dell’imprenditore olandese Robert Thielen di realizzare un albergo nella zona del costruendo porto possa comportare.

Il progetto è stato approvato in consiglio comunale il 9 aprile scorso durante l’ultimo consiglio comunale dell’amministrazione Ioculano in quell’occasione l’interesse pubblico per la città, ovvero la realizzazione di un parcheggio,era subito emerso chiaramente mentre in regione già allora sorgevano delle perplessità al riguardo.

Che cosa succederà uno slittamento delle opere a terra o nella peggiore delle ipotesi La perdita di interesse da parte del privato ?