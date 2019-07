Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Da quest’anno è stata introdotta l’apprezzata novità dell’Apericena, servita agli spettatori poco prima del concerto! Già a partire dalle ore 20.15. Prezzi Biglietti (Comprendono Apericena): Intero: 15 Euro Ridotto: (over 65): 12 Euro Abbonati 2018/2019 e Famiglie: 10 Euro Bambini (sino a 10 anni): 5 Euro (*) consumazione di una bibita. Info e acquisto on line: www.sinfonicasanremo.it

Dopo il successo di pubblico e di applausi dei primi due eventi organizzati per l’apertura della nuova stagione estiva dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, di giovedì e sabato scorsi, la musica torna protagonista al Palazzo del Parco di Villa Ormond con l’appuntamento previsto per giovedì 18 luglio 2019 al Parco di Villa Ormond di Sanremo con inizio alle ore 21. Un viaggio ideale nell’America della conquista del west, con le musiche di Ennio Morricone, ma anche sui grandi piroscafi che collegavano il Nuovo continente con il resto del mondo e su cui si esibivano famosi jazzisti. Un omaggio alle colonne sonore dei grandi maestri italiani: Morricone, Rota e Piovani”. La direzione del concerto è affidata al Maestro Giuseppe Lanzetta. Di seguito il programma: -NICOLA PIOVANI Suite da “ La vita è bella “

