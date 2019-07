Da sempre, da quando i numeri sono stati inventati, la numerologia ha esercitato un grande fascino. E proprio sulla numerologia, e la sua complessità, è incentrato un incontro in programma giovedì 18 luglio alle 20 al Circolo Zoé di via Carli 24 a Sanremo. Ospite Nadia Pagotto, sanremese, operatrice olistica.

‘La numerologia – viene spiegato – è una disciplina che si basa sullo studio dei numeri che derivano dal nostro nome, cognome, data di nascita e i numeri con cui entriamo in contatto nella nostra vita’. E viene anche avanzata l’ipotesi che, con questo studio, si possano migliorare alcuni aspetti della vita, da quello lavorativo fino a quello finanziario. La serata sarà presentata da Gabriele Kipewa. L’organizzazione è delle associazioni I Colori della Gioia, presieduta da Gioia Lolli, e Cold is Love.

Nella foto: Nadia Pagotto