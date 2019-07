Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Le ultime regole europee in materia di custodia di animali hanno reso più severe le norme e le multe nei confronti di chi lascia scorrazzare incustodite le proprie bestie. Di recente un elicottero dei Carabinieri ha perlustrato il territorio, controllando dall’alto mandrie e greggi sopra prati e boschi. Sulla base di questa attività, gli agenti della Forestale di Imperia nelle ultime settimane hanno denunciato dieci tra allevatori e pastori, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

