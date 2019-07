Si avvicina l’inizio dei lavori di restauro e messa in sicurezza di Galleria Gastaldi ad Imperia. Oggi è stato pubblicato l’avviso di manifestazione d’interesse per la scelta dell’impresa tramite procedura negoziata. La scadenza è fissata per giovedì 25 luglio.

L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è di inizare i lavori a settembre e terminarli entro 70 giorni. L’importo complessivo del progetto esecutivo, redatto internamente dall’Ing. Alessandro Croce, ammonta a 245.000 euro.

“Galleria Gastaldi è in condizioni di degrado ormai da anni”, sottolinea il sindaco Claudio Scajola. “Nei mesi scorsi abbiamo reperito le risorse necessarie a intervenire e puntiamo a completare i lavori di riqualificazione complessiva entro Natale. È un’opera importante che porterà grandi benefici al centro storico di Porto Maurizio”.

IL PROGETTO

In primo luogo, si procederà a risanare la volta della galleria dall’umidità che percola dagli strati superiori e al rifacimento dei marciapiedi. Saranno ripristinate e implementate le canalette per lo smaltimento dell’acqua piovana e sarà riasfaltato l’intero tratto stradale interno alla galleria.

Parte cospicua del progetto riguarda il nuovo impianto di illuminazione, che si basa su lampade a led ad alta resa e basso consumo, che garantiranno una maggiore illuminazione della galleria evitando al contempo l’abbagliamento dei conduttori dei veicoli.