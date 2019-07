Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Maggiori informazioni verranno rivelate in una conferenza stampa questa mattina.

Da stamattina la Guardia di Finanza sta eseguendo ordinanze di custodia cautelare personale e sequestri di beni nei confronti di un sodalizio criminale che gestiva centri di accoglienza straordinari per i migranti (C.A.S.) nella Provincia di Imperia.