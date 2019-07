Venerdì 19 luglio, alle ore 21, presso l’Hotel Villa Miki di Bordighera, Daniela Rossi presenterà il suo ultimo libro “Materia che sogna” – Anima Edizioni. Introduce l’autrice lo psichiatra e psicoterapeuta Remigio Barbarino. L’evento è a cura del Mondadori Bookstore di Bordighera.

L’autrice

Iscritta all’Albo degli Psicologi e a quello dei Giornalisti dal 1986 ha scritto per quotidiani e riviste (Lavoro, Repubblica, Cosmopolitan, Marea, Donna e Mamma, Viversani) sia articoli di cronaca che di psicologia.

Il libro

Il libro “Materia che Sogna” è uno studio innovativo sugli aspetti ancora poco studiati della psiche, le capacità percettive e gli stati di coscienza: fenomeni che, ancora per molti, sono ammantati di un’aura magica.

Questo libro è un resoconto in stile giornalistico dei percorsi che hanno caratterizzato il pensiero occidentale e il suo approccio a tali fenomeni.

L’autrice ti parla delle scoperte della Fisica Quantistica che hanno messo in discussione la visione empirista del pensiero occidentale, avvicinandolo alla concezione orientale del mondo e aprendo nuove possibilità di ricerca.

Anche in considerazione di quelle scoperte, il libro sostiene la tesi che sia giunto il momento di restituire all’indagine psicologica e scientifica quello che le compete, in modo che milioni di persone testimoni di stati di coscienza extracorporei, sogni predittivi, intuizioni razionalmente inspiegabili e altro (vari casi sono riportati nel testo) trovino risposte avvalorate dall’osservazione di ricercatori, fondate sulle teorie più recenti riferite alla psiche, alla coscienza e alla materia di cui siamo fatti.