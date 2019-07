Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

A Sanremo sempre più spesso i vandali danneggiano le spiagge nella zona del Lungomare Calvino. Ignoti hanno sfondato alcuni lettini, spezzato pali degli ombrelloni, spostato le sdraio e lasciato, rotto bottiglie e lasciato pezzi di hashish e buste con la marijuana. “Devo far venire il bagnino un paio d’ore prima per risistemare tutto. Ho chiamato la Polizia, ha identificato i giovani, ma tutto è finito lì. Un guardiano notturno farebbe lievitare i costi ” dice Andrea Sacco, titolare della spiaggia libera attrezzata “La Terrazza” a Giorgio Giordano su “Il Secolo XIX”.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)