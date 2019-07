Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Per consentire ai partecipanti di profittare completamente delle attività proposte, verranno accettate solamente le prime 30 prenotazioni.

Dopo il successo di giugno, torna al Ristorante Buca Cena Sanremo (alla club house del Campo Golf) la Cena con Dopocena stellare, l’esperienza che unisce astronomia e gastronomia. A partire dalle ore 20:00 la cena con le proposte del Menu di luglio o il menu degustazione o uno dei piatti che verranno proposti per l’occasione dagli Chef Davide Bisato e Andrea Scarella. Nel frattempo le guide dell’Associazione di promozione Stellaria, accompagneranno i presenti nella osservazione di Giove e Saturno, della Stazione Spaziale Internazionale, della Luna e delle stelle più luminose. Sarà possibile scattare foto con l’ausilio del telescopio, a ricordo di una serata straordinaria.

Astronomia e gastronomia per cenare bene e vedere insieme Saturno e la Stazione Spaziale Internazionale. Sarà possibile scattare foto con l’ausilio del telescopio, a ricordo di una serata straordinaria