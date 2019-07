A Sanremo i 700 studenti delle medie e dei licei Turistico e Sociosanitario non potranno più fare lezioni nella scuola Pascoli in corso Cavallotti, il cui edificio è stato dichiarato “inagibile” sulla base di perizie tecniche effettuate a maggio. Gli alunni delle Medie saranno collocati in prefabbricati (pronti per il 15 settembre) che l’amministrazione sistemerà sulla passeggiata Salvo d’Acquisto, nella zona del Sud Est. Gli studenti delle Superiori per alcuni mesi andranno all’istituto Alberghiero “Ruffini” e all’istituto omnicomprensivo di Taggia, in attesa della sistemazione di una èparte del Mercato dei Fiori in valle Armea. Le scuole per gli adulti saranno spostate a Villa Meglia, le serali in via Volta.

