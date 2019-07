Ad agosto sarà inaugurato il nuovo collegamento aereo tra Pechino e Nizza (con tre voli settimanali) ed alla luce di ciò il Comune di Sanremo e l’outlet “The Mall” si preparano per accogliere eventuali turisti cinesi. Una persona incaricata da “The Mall” a intrattenere i rapporti con i tour operator cinesi è stata accompagnata in un tour cittadino che ha toccato più di 30 luoghi d’interesse culturale. Sono in preparazione 10-15 mila depliant che saranno forniti al tour operator, come scrive Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.

