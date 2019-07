Torna venerdì 19 e sabato 20 luglio Attenti al Luppolo – la Festa della Birra di Mendatica, una delle numerosissime Feste e Sagre che animano i weekend d’estate della Valle Arroscia-

“Attenti al Luppolo” si fa riconoscere, non solo per l’ottima selezione di birre artigianali prodotte dai birrifici delle province di Imperia, Savona e Cuneo, ma anche per una scelta audace di hamburger, panini e hot dog. A partire dalle 19:00 potremo gustare queste specialità; eletto re della Festa il Che Bab di Valcona, un panino a base di salamella, bagnacauda e peperoni… solo per gli stomaci più impavidi.

A contornare queste due serate dell’ottima musica: venerdì sera accompagneranno i partecipanti alla mezzanotte i “The Jokers Blues Band”, seguiti poi dal dj set di Pit Mitchell; sabato sera, invece, sarà la volta dei Ciansunier, seguiti dal dj set di Giova.

Si ricorda, inoltre, che sabato 20 e domenica 21 luglio sarà aperto il Parco Avventura Mendatica con orario 10:00 – 18:00.

Per tutte le info relative alla Festa o al noleggio tenda contattare:

338 30.45.512

iat@mendatica.com