“Venerdì prossimo con assessori e tecnici – continua Toti – sarò nell’imperiese per incontrare tutti i sindaci, illustrare le misure di urgenza che stiamo prendendo e i soldi stanziati. Ci confronteremo anche sul futuro, ma nessuno pensi di andare avanti come è stato fatto con tavoli e chiacchiere. Chi ha una buona idea o vuole contribuire mandi pure un whatsapp, rispondo a tutti. Ma astenersi perditempi”.

“Il presidente Abbo ringrazi Regione Liguria per l’ attenzione e la rapidità con cui ci stiamo muovendo, visto che interveniamo su inefficienze e incapacità dell’ente che presiede. Se ha buone idee le dica, sennò eviti di farci perdere tempo. Con le chiacchiere e i tavoli i cittadini sono rimasti senza acqua nella sua provincia”. Risponde così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti al presidente della Provincia di Imperia Domenico Abbo.

