Ottime prestazioni anche dalla categoria esordienti nella quale Nicolò Martucci deve accontentarsi della quarta piazza per soli 13″ e Nicolò Dagati è 8°.

La seconda, invece, coincide con un’ottima prestazione di Leonardo Carli che vince la categoria Youth con il tempo di 14’20”, precedendo rispettivamente di 9″ e di 40″ i francesi Yann Bossard e Andrea Moreau. Nella stessa categoria ottima settima piazza per Vittorio Russo con il tempo di 16’03”.

