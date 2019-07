Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Rimosso questa mattina l’orto di Carlo quella porzione di argine del Roia nei pressi della passerella Squarciafichi che da anni un anziano della nostra città utilizzava come orto L’ordinanza di sgombero datata 2018 aveva visto diversi cittadini protestare per l’esagerazione del provvedimento a loro vedere ma oggi si è proceduto sotto gli occhi di molti curiosi alla demolizione.