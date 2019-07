La sera del 20 Luglio, nella prestigiosa sede dei Giardini Hanbury, si svolgerà la IV Edizione della Cena in Bianco Unconventional Dinner. Gli organizzatori, Comitato pro Centro Storico, Associazione Lasciadire, con il supporto e il patrocinio della Città di Ventimiglia e la gentilissima collaborazione dell’Università degli Studi di Genova sono particolarmente felici del grande successo che sta riscuotendo via via negli anni la Cena in Bianco, anche quest’anno, infatti, le iscrizioni sono state chiuse in pochi giorni e, purtroppo, molti sono rimasti esclusi dato che il luogo può accogliere un numero limitato di partecipanti.

Durante la serata si potranno seguire visite guidate a cura della Cooperativa Omnia ed ammirare in Villa un’esposizione antologica di quadri del grande artista intemelio Marcello Cammi, con opere che spaziano dalle sue prime esperienze pittoriche agli anni della piena maturità; durante la Cena sono previste molte altre sorprese…

Gli organizzatori ricordano che sarà a disposizione, di chi è già iscritto alla Cena, un servizio bus navetta gratuito da Piazza del Comune, di fronte la sede delle Poste con partenza 19.00 e 19.30 e ritorno dai Giardini alle 23.00 e 23.30, per prenotazioni bus tel 3472356624.

L’allestimento dei tavoli potrà iniziare dalle 19.30 con inizio Cena alle 21.00 in punto con brindisi al suono di una campana.

Correlati