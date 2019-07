Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Sono fiero che Patrizia Biancheri rappresenti il nostro Comune nel Consiglio Provinciale con attenzione e cura per il nostro territorio.

Martedì ascolteremo le motivazioni dell’aumento tariffario e proporremo delle soluzioni, per evitare che venga compromessa la coltivazione dei terreni.

Vorrei ringraziare il Consigliere Provinciale Patrizia Biancheri per aver promosso ed organizzato una riunione sull’importante tema delle tariffe dell’acqua gestite da Ireti. Nei giorni scorsi, infatti, sono arrivate ai coltivatori diretti delle bollette con aumenti del 100 per cento. Venuta a conoscenza della situazione, che ha creato forti disagi agli agricoltori, Patrizia Biancheri ha richiesto un incontro tra le istituzioni e la società.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)