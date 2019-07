Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Il ranking Atp aggiornato a lunedì 15 luglio vede, dunque, un nuovo miglioramento per Fognini, mentre Djokovic (fresco vincitore di Wimbledon al termine di una finale memorabile) è sempre il numero 1 davanti a Nadal e Federer.

Il tennista armese Fabio Fognini, migliora il suo best ranking, salendo dalla decimana all nona posizione. Nelle prossime settimane Fognini potrebbe salire all’ottavo posto, superando il russo Karen Khachanov, al momento distante solo 115 punti.

